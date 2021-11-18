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Здоровье18 ноября 2021 11:58

Полностью завершили вакцинацию от ковид более 493 тысяч курян

В регионе работают пункты, где можно сделать прививку
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ситуация с ковид остается напряженной в регионе

Ситуация с ковид остается напряженной в регионе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 548 618 человек; это составляет 77% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получил 493 131 курянин.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», а также в цирке и торговом центре «Европа-26» в Железногорске.