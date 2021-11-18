Полностью завершили вакцинацию от ковид более 493 тысяч курян

Ситуация с ковид остается напряженной в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 548 618 человек; это составляет 77% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получил 493 131 курянин.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. Вакцинируют без предварительной записи в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», а также в цирке и торговом центре «Европа-26» в Железногорске.