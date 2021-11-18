В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1849 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1849 человек, на ИВЛ – 163 (13 – инвазивная, 150 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 18 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 72 520 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 348 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1729 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины – 58, 64, 66, 82 лет, женщины – 61, 72, 75, 81 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.