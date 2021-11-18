Около 700 курских студентов и преподавателей-медиков помогают справиться с ковид

В поликлиниках Курской области работают 40 студентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около 700 студентов и преподавателей медицинского университета помогают справиться с пандемией. В больницах региона к лечению пациентов привлечены ординаторы, студенты и преподаватели КГМУ – всего 680 человек. В стационарах, оказывающих помощь больным коронавирусом, трудятся 308 человек, из них 23 преподавателя университета, 109 ординаторов и 176 студентов, сообщили в администрации региона.

В поликлиниках Курской области работают 40 студентов. Участковыми терапевтами и педиатрами трудятся 70 ординаторов, на станции скорой медицинской помощи в составе выездных бригад работают 42 обучающихся медуниверситета