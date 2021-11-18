Лучшие студенты Курска получат именные стипендии

Степендиатами также могут стать студенческие семьи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Лучшие студенты будут получать именные стипендии администрации города.

В администрации города подписано постановление о назначении именных стипендий для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курска.

Так, до 30 июня 2022 года стипендию в размере 1500 рублей в месяц за отличную учебу и стремление к получению дополнительного образования будут получать шесть студентов.

За победу в спортивных проектах и соревнованиях различного уровня стипендия назначена пяти студентам.

13 юношей и девушек получат стипендию за активное участие в общественной студенческой жизни.

Девять ребят стали стипендиатами за победу в творческих проектах, конкурсах и соревнованиях.

За особые успехи в области изучаемых дисциплин стипендии получат пять студентов.

Две студенческие семьи в течение учебного года смогут получать стипендию за успешное сочетание очного обучения обоих членов студенческой семьи и особые успехи в области изучаемых дисциплин, победы в проектах различных уровней, активное участие в общественной студенческой жизни.