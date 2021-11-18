Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 ноября 2021 8:01

За сутки ковид подтвердился у 348 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Курянам рекомендуют соблюдать меры предосторожности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 18 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 72 520 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 348 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1729 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины – 58, 64, 66, 82 лет, женщины – 61, 72, 75, 81 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.