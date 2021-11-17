В Курске перекроют несколько улиц

Движение остановят в разных точках города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за работ по сносу аварийных деревьев временно будет приостановлено движение:

- автотранспорта и трамваев по улице Маяковского 18 ноября с 10.00 до 15.00;

- автотранспорта и трамваев по 3-му Суворовскому переулку 19 ноября с 10.00 до 15.00;

- автотранспорта по улице Семеновской на участке от улиц Садовой до улицы Гоголя 20 ноября с 7.00 до 15.00;

- автотранспорта по проезду Сергеева 21 ноября с 7.00 до 17.00.

Об этом сообщили в мэрии Курска.