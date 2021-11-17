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Здоровье17 ноября 2021 13:54

За неделю в Курске составили пять протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте

В регионе проходят рейды
Ольга ДАНИЛОВА
Водители и кондукторы проходят каждый день медицинский осмотр

Водители и кондукторы проходят каждый день медицинский осмотр

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники департамента пассажирского транспорта продолжают проверять соблюдение масочного режима.

За неделю прошло семь рейдов, составлено пять протоколов на пассажиров, водителям выдано шесть уведомлений о составлении материалов об административном правонарушении.

Кроме того, чтобы не допустить роста заболеваемости среди сотрудников транспортной отрасли на предприятиях проводится вакцинация.

Водители и кондукторы проходят ежедневный медицинский осмотр, до работы допускаются только здоровые сотрудники, сказали в мэрии.