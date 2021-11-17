За неделю в Курске составили пять протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте

Водители и кондукторы проходят каждый день медицинский осмотр
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Сотрудники департамента пассажирского транспорта продолжают проверять соблюдение масочного режима.
За неделю прошло семь рейдов, составлено пять протоколов на пассажиров, водителям выдано шесть уведомлений о составлении материалов об административном правонарушении.
Кроме того, чтобы не допустить роста заболеваемости среди сотрудников транспортной отрасли на предприятиях проводится вакцинация.
Водители и кондукторы проходят ежедневный медицинский осмотр, до работы допускаются только здоровые сотрудники, сказали в мэрии.