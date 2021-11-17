Итоги переписи населения в Курской области обнародуют в январе

Более 175 тысяч курян заполнили переписные листы на портале госуслуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился первый этап Всероссийской переписи населения, которая впервые проводилась в цифровом формате. По данным Курскстата, в регионе было открыто 135 стационарных переписных участков, на которых работали около двух тысяч переписчиков. За месяц они обошли более 600 тысяч домохозяйств, это стопроцентный охват.

Более 175 тысяч курян заполнили переписные листы на портале госуслуг. Кроме того, жители региона могли пройти перепись в МФЦ. Там помощь им оказывали волонтёры. Все они обучились и получили отличительную экипировку. Всего в Курской области в переписи было задействовано 170 волонтеров. Некоторые куряне приняли участие, позвонив по телефону горячей линии Курскстата.

Следующий этап переписи – обработка и подсчет результатов. Первые данные станут известны в январе следующего года. Окончательные итоги Росстат опубликует в конце 2022 года