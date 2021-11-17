Через Курск запускают двухэтажный поезд в Питер

1 декабря выводят из расписания скоростные электропоезда «Ласточка» №745 Москва – Белгород Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 12 декабря начнет курсировать новый скоростной поезд №29/30 Санкт-Петербург — Белгород. Двухэтажные составы будут ходить ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга в 21:20 и прибывая в Курск в 12:04. Из Курска поезд станет отправляться в 18:27, прибывать в Санкт-Петербург в 10:13. В Москве поезд будет делать остановку на новом вокзальном комплексе Восточный (терминал Черкизово).

Поезда будут сформированы только из купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров в одном из вагонов имеется подъемное устройство, вся информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

В связи с назначением поезда №29/30 Санкт-Петербург – Белгород с 1 декабря 2021 года выводятся из расписания скоростные электропоезда «Ласточка» №745 Москва – Белгород отправлением из Москвы в 06:48 и №746 Белгород – Москва отправлением из Курска в 18:27.