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Здоровье17 ноября 2021 10:03

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1881 курянин

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В регионе действуют ограничительные меры

В регионе действуют ограничительные меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1881 курянин, на ИВЛ – 171 (10 – инвазивная, 161 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 17 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 72 172 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 351 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончался 1721 человек.

В том числе за последние сутки - женщины 60, 71, 71, 72, 80, 80, 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.