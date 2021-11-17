Под Курском задержали браконьера, застрелившего косулю

Охотник заплатит штраф Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники областного комитета природных ресурсов в ходе рейда на территории охотничьих угодий Курчатовского района задержали браконьера.

Сначала инспекторы заметили охотничьих собак, которые преследовали косулю, а затем обнаружили и двух охотников. Один из них в этот момент произвел пять выстрелов из карабина в сторону выбежавшей из леса косули и убил ее. Увидев инспектора, мужчина скрылся в лесу.

Сотрудникам областного комитета природных ресурсов, ГИБДД и полиции удалось установить личность стрелявшего.

Составлен протокол о нарушении п.5.2.3. Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 24.07.2020 №477.

Материалы переданы в ОМВД по Курчатовскому району. Браконьеру будет предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду.