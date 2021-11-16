Под Курском москвичка едва не убила мужчину

Следствие вел СК Фото: предоставлено пресс-службой

В суд передано уголовное дело против 42-летней жительницы Московской области. Ее обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия ЧП произошло утром 20 сентября в квартире, расположенной в доме по улице Набережная Курчатова. Во время конфликта москвичка с ножом набросилась на своего 32-летнего сожителя. Женщина нанесла несколько ударов ножом в грудь мужчине.

С полученными ранами его доставили в больницу. К счастью, мужчину спасли медики. Теперь суд вынесет приговор.