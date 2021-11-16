Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 19:00

Под Курском москвичка едва не убила мужчину

Женщина с ножом напала на своего сожителя
Ольга ДАНИЛОВА
Следствие вел СК

Следствие вел СК

Фото: предоставлено пресс-службой

В суд передано уголовное дело против 42-летней жительницы Московской области. Ее обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия ЧП произошло утром 20 сентября в квартире, расположенной в доме по улице Набережная Курчатова. Во время конфликта москвичка с ножом набросилась на своего 32-летнего сожителя. Женщина нанесла несколько ударов ножом в грудь мужчине.

С полученными ранами его доставили в больницу. К счастью, мужчину спасли медики. Теперь суд вынесет приговор.