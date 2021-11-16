Новое здание курской детской облбольницы рассчитывают построить к 2024 году

Строительство будет профинансировано из федерального бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во втором чтении проекта федерального бюджета Госдума рассмотрит размер финансирования на строительство курской областной детской больницы. Курская область рассчитывает на выделение 6,9 млрд рублей. Ранее речь шла о 4,6 млрд рублей.

- Это позволит приступить к работам на объекте уже в следующем году. А в 2024 году создать комфортные условия для лечения детей со всех районов нашего региона, - сообщили в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.