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Общество16 ноября 2021 18:32

Новое здание курской детской облбольницы рассчитывают построить к 2024 году

Госдума рассмотрит объем финансирования проекта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Строительство будет профинансировано из федерального бюджета

Строительство будет профинансировано из федерального бюджета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во втором чтении проекта федерального бюджета Госдума рассмотрит размер финансирования на строительство курской областной детской больницы. Курская область рассчитывает на выделение 6,9 млрд рублей. Ранее речь шла о 4,6 млрд рублей.

- Это позволит приступить к работам на объекте уже в следующем году. А в 2024 году создать комфортные условия для лечения детей со всех районов нашего региона, - сообщили в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.