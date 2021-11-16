В Курске действие неиспользованных льготных проездных перенесли на декабрь

Если QR-кода нет, то необходимо предъявить сертификат или "бумажную" справку медицинской организации о прививке от COVID-19 или перенесенном заболевании Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 декабря в Курской области возобновляется действие льготных проездных билетов в общественном муниципальном транспорте. Оно было приостановлено с 25 октября в связи с введением дополнительных ограничений из-за COVID-19.

Переносится на следующий месяц действие оплаченных льготных билетов, приобретенных на период с 1 по 30 ноября 2021 года. Продлить действие проездных можно с 21 ноября по 10 декабря 2021 года в киосках реализации и пополнения транспортных карт льготника.

Для этого необходимо предъявить следующие документы:

• чек, подтверждающий оплату проезда за ноябрь;

• действующий QR-код, полученный на портале госуслуг, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 либо факт перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, со сроком не более шести месяцев с даты выздоровления.

В случае отсутствия QR-кода необходимо предъявить сертификат или на бумажном носителе справку медицинской организации о прививке от COVID-19 или перенесенном заболевании.

В Курске более 20 тысяч человек имеют право на льготный проезд. На ноябрь этого года приобретено или пополнено 2 124 транспортные льготные карты.