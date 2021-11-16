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Общество16 ноября 2021 17:13

Дом астронома Семенова в Курске отремонтируют

Работы планируют завершить в 2023 году
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В доме астронома Ф.А. Семенова в Курске до конца года проведут противоаварийные работы. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, сообщили в администрации региона.

Предстоит устранить последствия его возгорания. Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, для обеспечения сохранения этого объекта культурного наследия в ближайшее время актуализируют имеющуюся научно-проектную документацию.

Проведут и ремонтно-реставрационные работы. Ориентировочный срок их завершения – 2023 год.