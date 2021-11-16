Инфекционный госпиталь в Курске примет первых пациентов в середине декабря

Госпиталь оборудуют необходимым для лечения ковид-пациентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместители губернатора Алексей Смирнов и Андрей Белостоцкий проинспектировали ход работ в строящемся инфекционном госпитале. Темпы возведения больницы максимально усилены с октября после поступления финансирования, сообщили в администрации региона.

Здесь ежедневно трудятся 650-700 человек. Основные строительные работы в медицинском учреждении практически выполнены. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, заканчиваются малярные работы, проводят электрику и вентиляцию.

В инфекционном корпусе планируется установить всю необходимую аппаратуру для лечения коронавируса. Это реанимационное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, рентген, компьютерный томограф, аппарат искусственной почки и другое – всего около 150 наименований.

По словам Андрея Белостоцкого, первых пациентов в новом инфекционном госпитале планируют принять в середине декабря. Всего корпус рассчитан на 232 места, в том числе 24 реанимационных