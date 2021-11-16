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Экономика16 ноября 2021 16:46

Бюджет Курской области 2022 планируют с дефицитом

Прошли публичные слушания по проекту основного финансового документа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Планируется предоставление девяти новых видов финансовой помощи из федерального бюджета

Планируется предоставление девяти новых видов финансовой помощи из федерального бюджета

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной Думе прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В 2022 году предусмотрено к реализации 28 государственных программ, на которые направлено 93,6% всех расходов - 71,6 млрд. рублей, а также 33 региональных проекта на сумму 10,5 млрд. рублей. При этом цифры, которые сейчас заложены в проект, не окончательные – ожидаются поступления из федерального бюджета и собственных доходов. Планируется предоставление девяти новых видов финансовой помощи из федерального бюджета: на реализацию государственной программы РФ «Доступная среда»; ликвидацию несанкционированных свалок; реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры; развитие сельского туризма; создание материально-технической базы организаций среднего профессионального образования и другие.

Ожидается, что в 2021 году уровень промышленного производства составит 105,2%, в 2022-2024 годах прогнозируется рост на 1,8 % - 1,7 %; производство продукции сельского хозяйства – в 2021 году на уровне 98,6%, в 2022-2024 годах - с ростом от 2,8 % до 0,8 %; строительство в текущем году - 100%, а в жилом секторе - 114,2%. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ожидается в 2021 году на уровне 9,2%, в 2022-2024 годах - на 5-7 % ежегодно; валового регионального продукта - 2,6% в 2021 году и 2-2,4% - в 2022-2024 годах.

Доходы областного бюджета на 2022 год планируются в сумме 64 млрд. 709 млн. рублей; на 2023-й - 63 млрд. 995 млн.; на 2024 год – 65 млрд. 330 млн. рублей.

Расходы на 2022 год составят 76 млрд. 557 млн. рублей, на 2023-й - 75 млрд. 181 млн., на 2024-й - 74 млрд. 262 млн. рублей.

На 2022 год областной бюджет сформирован с дефицитом в сумме 11 млрд. 847 млн. рублей, на 2023-й – 11 млрд. 186 млн., на 2024-й – 8 млрд. 932 млн. рублей.

В структуре расходов проекта областного бюджета на 2022 год объем средств на социально-культурную сферу составит 52,8 млрд. рублей, или 69% всех расходов. На финансовое обеспечение реализации региональных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», планируется направить 10,5 млрд. рублей, с ростом на 17% к бюджету текущего года.

На очередном заседании областной Думы главный финансовый документ региона будет рассмотрен в первом чтении.