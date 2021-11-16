Бюджет Курской области 2022 планируют с дефицитом

Планируется предоставление девяти новых видов финансовой помощи из федерального бюджета Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной Думе прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В 2022 году предусмотрено к реализации 28 государственных программ, на которые направлено 93,6% всех расходов - 71,6 млрд. рублей, а также 33 региональных проекта на сумму 10,5 млрд. рублей. При этом цифры, которые сейчас заложены в проект, не окончательные – ожидаются поступления из федерального бюджета и собственных доходов. Планируется предоставление девяти новых видов финансовой помощи из федерального бюджета: на реализацию государственной программы РФ «Доступная среда»; ликвидацию несанкционированных свалок; реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры; развитие сельского туризма; создание материально-технической базы организаций среднего профессионального образования и другие.

Ожидается, что в 2021 году уровень промышленного производства составит 105,2%, в 2022-2024 годах прогнозируется рост на 1,8 % - 1,7 %; производство продукции сельского хозяйства – в 2021 году на уровне 98,6%, в 2022-2024 годах - с ростом от 2,8 % до 0,8 %; строительство в текущем году - 100%, а в жилом секторе - 114,2%. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ожидается в 2021 году на уровне 9,2%, в 2022-2024 годах - на 5-7 % ежегодно; валового регионального продукта - 2,6% в 2021 году и 2-2,4% - в 2022-2024 годах.

Доходы областного бюджета на 2022 год планируются в сумме 64 млрд. 709 млн. рублей; на 2023-й - 63 млрд. 995 млн.; на 2024 год – 65 млрд. 330 млн. рублей.

Расходы на 2022 год составят 76 млрд. 557 млн. рублей, на 2023-й - 75 млрд. 181 млн., на 2024-й - 74 млрд. 262 млн. рублей.

На 2022 год областной бюджет сформирован с дефицитом в сумме 11 млрд. 847 млн. рублей, на 2023-й – 11 млрд. 186 млн., на 2024-й – 8 млрд. 932 млн. рублей.

В структуре расходов проекта областного бюджета на 2022 год объем средств на социально-культурную сферу составит 52,8 млрд. рублей, или 69% всех расходов. На финансовое обеспечение реализации региональных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», планируется направить 10,5 млрд. рублей, с ростом на 17% к бюджету текущего года.

На очередном заседании областной Думы главный финансовый документ региона будет рассмотрен в первом чтении.