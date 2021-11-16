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Общество16 ноября 2021 16:33

В Курске мусульманская община приготовила плов для медиков

Акция проходит уже в третий раз
Ольга ДАНИЛОВА
Сотни порций вкусной еды раздали докторам, которые работают с ковид-больными

Сотни порций вкусной еды раздали докторам, которые работают с ковид-больными

Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 ноября представители мусульманской общины Курской области «Рассвет» приготовили узбекский плов в рамках благотворительной акции в поддержку медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Сотни порций плова благотворители раздали медицинским работникам областной многопрофильной клинической больницы.

Как рассказал руководитель общины имам Иса Салимсултанов, подобные акции уже проходили дважды для сотрудников инфекционной больницы имени Николая Семашко.

Такое количество плова, одновременно приготовленное в Курской области, является рекордным.