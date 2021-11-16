В Курске на улице Павлова завершают ремонт дороги

Дорожные работы в центре города подходят к концу Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Павлова нанесли новую разметку - дорожные работы здесь подходят к концу. Отремонтировать улицу планировали в 2022 году. Но привести проезжую часть в нормативное состояние удалось уже сейчас. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность улицы Павлова всего 300 метров. Но несмотря на это, она отличается высокой интенсивностью движения и соединяет центральные магистрали Курска: площадь Перекальского и улицу Радищева.

Здесь срезали изношенное дорожное покрытие, заменили бортовой камень и люки, уложили два слоя асфальтобетона. Дорожникам осталось установить новые знаки. После завершения всех работ пройдет техническая приемка объекта.