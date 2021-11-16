В Курске отмечают годовщину со дня рождения писателя Константина Воробьева

Писатель-фронтовик похоронен в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 ноября 1919 года в селе Нижний Реутец Курской губернии родился Константин Дмитриевич Воробьев – советский писатель. Участник Великой Отечественной войны, командир партизанской группы.

Воробьев начал свой творческий путь в медвенской районной газете, после переезда в Москву продолжил работать в журналистике. Во время войны в декабре 1941 года лейтенант Воробьев контуженным попал в плен. Трижды пытался бежать. После успешного побега был командиром партизанской группы.

Во время нахождения в подполье в 1943 году Воробьев написал повесть «Это мы, Господи!» о пережитом в плену. Но впервые эта повесть была опубликована в журнале «Наш современник» в 1986 году.

В послевоенные годы Константином Воробьевым написаны сборники «Подснежник», «Седой тополь», «Гуси-лебеди». Опыт войны отразился в одной из известнейших его повестей «Убиты под Москвой».

Константин Дмитриевич Воробьев умер 2 марта 1975 года после тяжелой болезни. Через 20 лет прах писателя был перезахоронен в его родном Курске на Никитском кладбище.