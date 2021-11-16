В Курской области от ковид вакцинировали 286 беременных

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе этого года в Курской области началась вакцинация от коронавируса беременных женщин. По последним данным, ее прошли 286 будущих мам. Прививка разрешена с 22-й недели беременности вакциной «Спутник V». Кормление грудью противопоказанием для прививки тоже не является, сказали в администрации региона.

В этом году заболело более 450 беременных, что почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый год.

В 2020 году в Курской городской больнице №6, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом беременные женщины, родилось 27 детей, а в этом году – уже более ста.

- Мы видим, что чаще заболевают женщины на поздних сроках беременности. В этом году состояние некоторых пациенток требовало консультаций с федеральными центрами, а трех женщин санавиацией транспортировали в ведущие федеральные клиники. За этот год заболело коронавирусом семь новорожденных детей, – рассказала заместитель председателя областного комитета здравоохранения Ирина Горяинова.

Бывают случаи, когда женщины рожают здоровых малышей, но выписать пациентку и ребенка не могут, потому что в семье все болеют коронавирусом. Вот почему так важна вакцинация