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Спорт15 ноября 2021 18:58

К концу 2022 года в Курске построят легкоатлетический манеж

Он появится на улице Веспремской
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Спортобъект обещают возвести в сжатые сроки

Спортобъект обещают возвести в сжатые сроки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строительство крытого легкоатлетического манежа для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в Курске предусмотрено в рамках соглашения между Министерством спорта РФ и администрацией Курской области. Спортобъект возводится за счет средств федерального и областного бюджетов.

Проектом предусмотрено трехэтажное здание. На первом этаже будут располагаться вестибюль, гардеробы, административные помещения, санузлы, бани, тренерская. На втором этаже разместятся тренажерный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, буфет. На третьем этаже будет конференц-зал на 30 посадочных мест. Основное пространство комплекса займет легкоатлетический манеж с трибунами на 487 мест и беговыми дорожками.

Сейчас выполнено почти 12% работ. Строительство ведется без отставания от графика. Уже заложен фундамент здания, выполнено бетонирование колонн и полов подвала, проложены сети водоснабжения.

Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.