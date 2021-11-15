К концу 2022 года в Курске построят легкоатлетический манеж

Спортобъект обещают возвести в сжатые сроки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строительство крытого легкоатлетического манежа для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в Курске предусмотрено в рамках соглашения между Министерством спорта РФ и администрацией Курской области. Спортобъект возводится за счет средств федерального и областного бюджетов.

Проектом предусмотрено трехэтажное здание. На первом этаже будут располагаться вестибюль, гардеробы, административные помещения, санузлы, бани, тренерская. На втором этаже разместятся тренажерный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, буфет. На третьем этаже будет конференц-зал на 30 посадочных мест. Основное пространство комплекса займет легкоатлетический манеж с трибунами на 487 мест и беговыми дорожками.

Сейчас выполнено почти 12% работ. Строительство ведется без отставания от графика. Уже заложен фундамент здания, выполнено бетонирование колонн и полов подвала, проложены сети водоснабжения.

Легкоатлетический манеж планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.