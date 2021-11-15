Курские школьники смастерят елочные украшения в подарок детям с ОВЗ

К участию приглашают школьников в возрасте до 18 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Во Дворце детского творчества стартовала XIII детская благотворительная акция «Мой друг».

Для участия необходимо сделать новогоднюю игрушку на елку. К елочной игрушке можно написать доброе пожелание другу, которое может начинаться со слов «Дорогой друг…».

Для участия в акции приглашаются школьники в возрасте от шести до 18 лет.

Работы принимаются до 1 декабря 2021 года во Дворце детского творчества:

- основное здание (ул. Сумская, 14) каб. № 5

- филиал № 2 (ул. Менделеева, 14) каб. № 18.

С 1 по 10 декабря собранные игрушки передадут детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.