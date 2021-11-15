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Общество15 ноября 2021 13:30

В Курске стартовал муниципальный этап всероссийский олимпиады школьников

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Олимпиады пройдут на базе школ

Олимпиады пройдут на базе школ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 ноября в Курске стартовал муниципальный этап всероссийский олимпиады школьников.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой олимпиадные задания муниципального этапа участники выполняют на базе образовательных организаций, в которых они учатся, пояснили в мэрии города.

Состязания пройдут по следующим дисциплинам:

- 15 ноября - химия;

- 16 ноября - английский язык;

- 17 ноября - краеведение;

- 18 ноября - математика;

- 19 и 20 ноября - физическая культура.