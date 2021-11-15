В Курске стартовал фотоконкурс «Семейный альбом»

Курян приглашают принять участие в конкурсе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области стартует ежегодный областной творческий фотоконкурс «Семейный альбом».

Фотоконкурс проводится по четырем номинациям: «Семейный портрет», «Мое Отечество» (отражение культурных событий, местных праздников), «Семейные фотохроники Великих войн России» (фотографии из семейных и личных архивов времен Великой Отечественной войны и Первой Мировой войны), «Юный фотограф» (работы участников от семи до 16 лет на семейную тематику).

Участниками конкурса могут быть как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. Фотоконкурс проходит в два этапа: муниципальном и региональном. Лучшие работы будут направлены для участия в региональном этапе. Его итоги подведут в декабре 2021 года.

На дополнительные вопросы готовы ответить по телефону 52-66-96.