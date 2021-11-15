Полностью завершили вакцинацию от ковид более 480 тысяч курян

В регионе сохраняется сложная обстановка с заболеваемостью ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 536 630 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 480 310.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2010 человек, на ИВЛ – 167 (11 – инвазивная, 156 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 15 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 71 472 (+347) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1708 человек. В том числе за последние сутки - мужчины – 51, 64, 72 лет и женщины – 71, 73, 74, 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.