В Курске за неделю нашли 16 нарушений масочного режима на транспорте

Проверки идут в торговле и на транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Курске ежедневно проводится мониторинг соблюдения масочного режима на предприятиях торговли и сферы обслуживания, а также на общественном транспорте.

Мобильные группы, в состав которых входят сотрудники окружных администраций, управлений Роспотребнадзора и ГО и ЧС, комитета экономического развития, правоохранительных органов, на минувшей неделе проверили 451 объект потребсферы, выдано 25 уведомлений о составлении административных протоколов о нарушении масочного режима.

Помимо этого рабочие группы проверили 395 единиц пассажирского транспорта. Выявлено 16 нарушений масочного режима.