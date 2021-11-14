В Курской области скончались шесть курян с коронавирусом

Еще шесть курян с подтвержденным коронавирусом скончались. Как сообщил региональный оперштаб 14 ноября, умерли мужчины 75, 77, 82 лет, а также женщины 59, 67, 86 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего на сегодняшний день скончался 1701 человек.

Суточный прирост зараженных коронавирусом в регионе составил 350 человек. За время пандемии в регионе зарегистрировали 71 125 зараженных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1997 человек, на ИВЛ – 175 (16 – инвазивная, 159 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 535 439 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 478 441.