Суточный прирост зараженных коронавирусом в Курской области составил 350 человек

По данным оперштаба на 14 ноября, в Курской области выявили 350 новых случаев коронавируса. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 227, Курчатовский район - 32, Железногорск - 30, Советский и Солнцевский районы - по восемь, Горшеченский - семь, Глушковский +- шесть, Щигровский - пять, Обоянский - четыре, Льгов и Обоянь - по три, Курский, Льговский, Суджанский, Тимский , Беловский, Большесолдатский, Мантуровский, Поныровский, Пристенский, Рыльский районы и Щигры - по одному. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 71 125 зараженных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1997 человек, на ИВЛ – 175 (16 – инвазивная, 159 – неинвазивная). На сегодняшний день скончался 1701 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 535 439 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 478 441.