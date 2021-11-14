Курские спасатели достали кота с 20-метровой высоты

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

На пульт курской пожарной охраны поступило сообщение от курянки, которая просила о помощи. Ее любимый питомец забрался на дерево и не мог спуститься вниз. Достать животное оказалось задачей не простой. Кот забрался на высоту более 20 метров. Чтобы добраться до него пришлось применять автолестницу.

- Котенок сопротивлялся, громко мяукал. Пришлось несколько веток сломать, чтобы дотянуться, - рассказал сотрудник 5 пожарно-спасательной части Павел Шеховцов. - Хозяйка переживала, что мы не сможем на такой высоте его достать, но все закончилось хорошо. Женщина было благодарна.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, подобные выезды не входят в компетенцию пожарной охраны. Ведь привлеченных спасателей и технику могут срочно вызвать на место реального ЧП. И пока они будут сворачивать оборудование для передислокации, потеряют драгоценные минуты. Но хозяйка питомца была настолько отчаяна, что пожарные не смогли ей отказать.