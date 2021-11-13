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Здоровье13 ноября 2021 13:21

За сутки ковид подтвердился у 358 курян

Режим ограничений из-за коронавируса в Курске
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе вновь растет число ковид-случаев

В регионе вновь растет число ковид-случаев

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 13 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 70 775 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 356 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 1 695 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 64, 77 лет; женщины – 72, 74, 74, 79, 81, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.