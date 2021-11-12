Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Деловой Курск12 ноября 2021 17:33

В центре Курска продолжается ямочный ремонт

Подрядчик объявил себя банкротом
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы идут сразу на нескольких улицах города

Работы идут сразу на нескольких улицах города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске приступили к ямочному ремонту на улицах Суворовской, Хуторской и Большевиков. В ближайшие несколько дней на проезжей части устранят аварийные ямы, пообещали в мэрии Курска. - Улицы были отремонтированы в рамках нацпроекта БКД в 2019 году. В процессе эксплуатации дороги в 2020 году образовались дефекты покрытия. Исполнителю работ выписаны предписания в рамках гарантийных обязательств, но подрядная организация начала процедуру банкротства; продолжаются судебные разбирательства, - рассказали в горадминистрации. Полное восстановление покрытия возможно будет после завершения судов.