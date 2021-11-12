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Происшествия12 ноября 2021 15:23

Суд отказался смягчить приговор за изнасилование 15-летней курянки

19-летний подсудимый утверждал, что его оговорили
Ольга ДАНИЛОВА
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Парня отправили на девять лет в колонию

Парня отправили на девять лет в колонию

Фото: Из архива КП.

Апелляция оставила без изменения приговор 19-летнему курянину. Ему дали девять лет колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки

В начале мая пьяный курянин на улице повалил на землю проходившую мимо него знакомую 15-летнюю девочку, приставил к ее шее что-то похожее на нож и стал угрожать убийством. Потом он сдавил шею девочке и изнасиловал ее. На момент совершения преступлений парню было 18 лет.

В суде первой инстанции он вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Курский областной суд счел доводы жалоб о незаконности приговора, оговоре осужденного потерпевшей, якобы добровольно вступившей с ним в интимные отношения, несостоятельными, оставил приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.