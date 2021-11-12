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Здоровье12 ноября 2021 14:46

С начала года в Курске составили 110 протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте

Проверки проходят ежедневно
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске сохраняется режим повышенной готовности

В Курске сохраняется режим повышенной готовности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте, причем это касается как пассажиров, так и водителей. В рейдовых мероприятиях, которые проходят ежедневно, задействованы сотрудники департамента пассажирского транспорта, управления ГО и ЧС, Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Как отметил заместитель директора департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев, в этом году за несоблюдение масочного режима в пассажирском транспорта составлено более 110 протоколов об административном правонарушении. Пользуйтесь маской в течение всей поездки. Берегите себя и своих близких.