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Здоровье12 ноября 2021 14:09

Полностью завершили вакцинацию против ковид более 470 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действуют ограничительные меры

В регионе действуют ограничительные меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 528 805 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 470 075.

Новая поставка вакцины от коронавируса осуществлена в Курскую область, поступило 5 400 доз «Спутника V». Всего с начала массовой вакцинации получен 665 451 комплект, из них 514 567 доз «Спутника V», 128 804 «Спутника Лайт», 16 800 «ЭпиВакКороны», 5 280 «КовиВака». Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства.