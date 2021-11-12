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Здоровье12 ноября 2021 11:17

В Курской области снова растет число новых ковид-случаев

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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За сутки ковид подтвердился у 351 курянина

За сутки ковид подтвердился у 351 курянина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 12 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 70 419 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 351 - за последние сутки.

По оперативным данным федерального оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 1 687 человек. В том числе за последние сутки - мужчины 68, 81, 90 лет; женщины – 57, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.