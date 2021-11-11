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Общество11 ноября 2021 21:11

В Курской области проездные будут продавать по QR-коду

Правило вступает в силу с 1 декабря
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Продажа льготных проездных приостановлена с 25 октября в связи с ситуацией с ковид

Продажа льготных проездных приостановлена с 25 октября в связи с ситуацией с ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 декабря куряне смогут купить проездные только при предъявлении действующего QR-кода, сертификата о профилактической прививке от COVID-19 или справки о перенесенной коронавирусной инфекции.

- Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов будут продлены. Перенести средства на следующий период можно будет при наличии чека об оплате проездного. Для этого необходимо обратиться в Информационный Центр «Регион-Курск» по адресу: ул. Горького, 65а, - пояснили в администрации региона.

С 25 октября в связи с введением дополнительных ограничений из-за COVID-19 на территории региона временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Ограничения распространяются на все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи