Куряне смогут сдать старую технику в переработку

Акцию проводят эковолонтеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 ноября Экотакси снова проведет акцию «Электроосень» - спецвыезд, во время которого волонтеры примут для переработки отслужившую технику. Первый такой выезд эковолонтеры провели в октябре, собрав и отправив на переработку стиральные машины, электроплиту, пылесосы, вентилятор, колонки, музыкальный центр, магнитофоны и большое количество проводов, мобильных телефонов, наушников.

20 ноября Экотакси будет собирать сломанную технику по адресам:

- 10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между домами №№ 67 и 69Б на улице Дзержинского)

- 11.10 - 11.30 - парковка магазина "Магнит" (ул. Димитрова, 33)

- 11.50 - 12.10 - парковка перед Сретенской Церковью (пр-т А. Дериглазова, 45)

- 12.20 - 12.50 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр-т Победы, 48)

Сдать можно будет любые отслужившие электроприборы, а вот батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты принимать не будут.