Куряне смогут сдать старую технику в переработку

Акцию проводят эковолонтеры
Фото: Светлана ВОЛКОВА
20 ноября Экотакси снова проведет акцию «Электроосень» - спецвыезд, во время которого волонтеры примут для переработки отслужившую технику. Первый такой выезд эковолонтеры провели в октябре, собрав и отправив на переработку стиральные машины, электроплиту, пылесосы, вентилятор, колонки, музыкальный центр, магнитофоны и большое количество проводов, мобильных телефонов, наушников.
20 ноября Экотакси будет собирать сломанную технику по адресам:
- 10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)
- 10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между домами №№ 67 и 69Б на улице Дзержинского)
- 11.10 - 11.30 - парковка магазина "Магнит" (ул. Димитрова, 33)
- 11.50 - 12.10 - парковка перед Сретенской Церковью (пр-т А. Дериглазова, 45)
- 12.20 - 12.50 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр-т Победы, 48)
Сдать можно будет любые отслужившие электроприборы, а вот батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты принимать не будут.