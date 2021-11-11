В курских магазинах провели контрольную закупку хлеба

Закупки прошли в нескольких торговых сетях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие проходило в магазинах торговых сетей – «Европа», «Линия», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток». Члены комиссии отобрали десять образцов хлеба курских производителей.

- Есть хлеб, изготовленный по ГОСТу, есть – по техническим условиям. Мы передали пробы в Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области. Там специалисты проверят их на пористость, кислотность, влажность, проведут экспертизу маркировки, – отметила заместитель директора Курского центра контроля качества Наталья Сушко.

Во время закупки комиссия проверила и условия реализации хлеба. Здесь важны температурный режим и соответствующее освещение. В магазине пояснили, что хлеб традиционно привозят несколько раз в день.

Результаты лабораторных анализов направят производителям, торговым предприятиям и в Роспотребнадзор. Вся информация также будет опубликована на сайте kurskoekachestvo.ru в разделе «Смотры качества».