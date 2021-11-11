Под Курском сгорел дом

На пожаре никто не пострадал Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 06:39 11 ноября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Викторовка Рыльского района.

На место ЧП выезжали пожарные отдельно поста Крупец, №39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь потушили в 07:03 по данным МЧС. Пожар тушили 18 человек, семь единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.