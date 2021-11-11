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Здоровье11 ноября 2021 13:30

В Курской области возобновляют работу МФЦ

Услуги будут предоставляться по предварительной записи
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняются ограничительные меры

В регионе сохраняются ограничительные меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 13 ноября МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и социальные услуги. Возобновляется предоставление услуг:

по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость;

по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости;

госуслуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая госуслуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления).

Также продолжается прием и выдача документов по оформлению, замене паспортов гражданина РФ.

Услуги будут предоставляться по предварительной записи. За более подробной информацией можно обратиться в контакт-центр МФЦ по телефону +7 (4712) 74-14-80.