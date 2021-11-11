В Курской области возобновляют работу МФЦ

В регионе сохраняются ограничительные меры
Фото: Светлана ВОЛКОВА
С 13 ноября МФЦ начнут принимать заявления на оформление сделок с недвижимостью и социальные услуги. Возобновляется предоставление услуг:
по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость;
по предоставлению сведений из Единого госреестра недвижимости;
госуслуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая госуслуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления).
Также продолжается прием и выдача документов по оформлению, замене паспортов гражданина РФ.
Услуги будут предоставляться по предварительной записи. За более подробной информацией можно обратиться в контакт-центр МФЦ по телефону +7 (4712) 74-14-80.