Под Курском увековечили имена 792 советских солдат

Работы проведены в рамках федеральной программы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается благоустройство территории братской могилы в селе 2-е Поныри. Работы проводят в рамках Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», сообщили в администрации региона.

В прошлом году были выделены средства на изготовление новых мемориальных плит и благоустройство территории. Тогда увековечили память о 501 советском солдате, погибшем при освобождении и обороне села 2-е Поныри в феврале и июле 1943 года.

На братской могиле был установлен памятник-скульптура «Советскому солдату», безвозмездно выделенный Российским военно-историческим обществом по инициативе его Курского регионального отделения.

В этом ноябре установили еще 13 мраморных мемориальных плит на подставках с фамилиями и инициалами 792 советских солдат.