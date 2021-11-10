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Происшествия10 ноября 2021 16:01

Курянин погиб во время работ по спилу аварийного дерева

Трагедия произошла в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Пострадавший скончался в больнице

Пострадавший скончался в больнице

Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел дело по факту смерти 40-летнего мужчины при проведении работ по спилу деревьев. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Днем 9 октября трое мужчин по заказу ООО «Чистый ДОМ» пилили аварийное дерево на улице Первомайская Железногорска. Во время работ один из мужчин, не зная, что в люльке манипулятора находится фрагмент спиленного дерева, куда его положил один из рабочих, стал под люльку. В этот момент часть дерева упала на него.

- В результате неосторожных действий одного из мужчин, потерпевший получил травмы, от которых скончался в больнице, - сказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.