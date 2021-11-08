Площадь перед ТЦ "Куряночка" благоустроят

Часть улицы Дзержинского приведут в порядок Фото: Светлана ВОЛКОВА

Площадь перед ТЦ «Куряночка» планируют благоустроить в 2022 году. Какой хотят видеть эту территорию жители города, выяснят в ходе опроса, организованного Центром компетенций Курской области.

Курянам предлагают ответить на несколько вопросов о качестве озеленения, тротуарной плитки, освещения, а также об организации парковки и размещении рекламы. Жители города могут написать, чего сейчас не хватает на площади, и поделиться своими предложениями по благоустройству этой территории.

Пройти опрос можно по ссылке clck.ru/Yhgpy