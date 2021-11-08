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Общество8 ноября 2021 20:59

Площадь перед ТЦ "Куряночка" благоустроят

Куряне могут высказать свои предложения
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Часть улицы Дзержинского приведут в порядок

Часть улицы Дзержинского приведут в порядок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Площадь перед ТЦ «Куряночка» планируют благоустроить в 2022 году. Какой хотят видеть эту территорию жители города, выяснят в ходе опроса, организованного Центром компетенций Курской области.

Курянам предлагают ответить на несколько вопросов о качестве озеленения, тротуарной плитки, освещения, а также об организации парковки и размещении рекламы. Жители города могут написать, чего сейчас не хватает на площади, и поделиться своими предложениями по благоустройству этой территории.

Пройти опрос можно по ссылке clck.ru/Yhgpy