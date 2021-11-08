В пунктах вакцинации куряне могут привиться от ковид без предварительной записи

В Курской области продолжают работать пункты вакцинации, где прививают от коронавируса без предварительной записи. В областном центре в Central Park и «Европе» на проспекте Хрущёва пункты работают с 12:00 до 20:00, в «МегаГРИННе» – с 10:00 до 20:00, в цирке – с 10:00 до 19:00. Прививочные пункты функционируют без перерыва и выходных.

Привиться в торговом центре в Железногорске можно по адресу ул. Ленина, 57 (ТЦ «Европа-26», 2-й этаж). Пункт работает с 14:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 15:00 в субботу, воскресенье – выходной.