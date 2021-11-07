В Курской области коронавирус выявили еще у 351 человека

По данным оперштаба на 7 ноября, в Курской области выявили коронавирус еще у 351 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 215, Суджанский район - 15, Льгов - 14, Курский район и Железногорск - по 12, Горшеченский район - 11, Касторенский - десять, Льговский - девять, Медвенский - восемь, Суджа, Беловский и Октябрьский районы - по пять, Пристенский и Советский - по четыре, Мантуровский, Обоянь, Обоянский и Тимский - по три, Золотухинский, Фатежский и Черемисиновский районы - по два, Солнцевский, Хомутовский и Железногорский - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 68 680 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 106 курян, на ИВЛ – 189 (16 – инвазивная, 173 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 658 человека. Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 509 621 житель области, из них вторым полностью завершили иммунизацию - 452 717.