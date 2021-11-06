Курянина оштрафовали за оскорбление главы Курчатова

Курянину придется заплатить за оскорбление главы в интернет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатовскую межрайонную прокуратуру поступило обращение Главы Курчатова об оскорблении в социальных сетях.

- 27 июля пользователь социальной сети под псевдонимом написал оскорбительное сообщение в адрес главы города Курчатова, - рассказали в ведомстве. - Согласно справке об исследовании, допущенные автором выражения, содержат отрицательную оценку личности в бранной, ругательной форме.Таким образом, пользователь социальной сети совершил оскорбление – то есть унижение чести и достоинства лица, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проверки личность нарушителя установили.

Постановлением прокурора житель Курчатова оштрафован на восемь тысяч рублей.