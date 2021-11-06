В Курске задержали парня с наркотиками

Парень сказал, что нашел дурь Фото: Из архива КП.

В Курске сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили мужчину, который вел себя подозрительно. На вопросы стражей порядка он отвечал невнятно, путаясь в словах. Молодого человека доставили в отдел для разбирательства и предложили пройти медицинское освидетельствование на установление употребления запрещенных веществ. От экспертизы он отказался.

Также у задержанного нашли порцию растительных наркотиков. Молодой человек пояснил, что нашел их незадолго до задержания. Эта информация будет проверена.

По факту незаконного хранения наркотиков проводится проверка.