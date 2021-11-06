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Происшествия6 ноября 2021 18:39

В Курске задержали парня с наркотиками

От медосвидетельствования он отказался
Ольга ДАНИЛОВА
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Парень сказал, что нашел дурь

Парень сказал, что нашел дурь

Фото: Из архива КП.

В Курске сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили мужчину, который вел себя подозрительно. На вопросы стражей порядка он отвечал невнятно, путаясь в словах. Молодого человека доставили в отдел для разбирательства и предложили пройти медицинское освидетельствование на установление употребления запрещенных веществ. От экспертизы он отказался.

Также у задержанного нашли порцию растительных наркотиков. Молодой человек пояснил, что нашел их незадолго до задержания. Эта информация будет проверена.

По факту незаконного хранения наркотиков проводится проверка.