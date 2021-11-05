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Происшествия5 ноября 2021 22:28

Под Курском огонь уничтожил легковушку

ЧП произошло в Зорино
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение поступило в шестом часу вечера

Сообщение поступило в шестом часу вечера

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:38 5 Ноября на номер телефона ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле в деревне Зорино Курского района на улице Сосновой.

На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 6 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытию в 17:43 установлено, что горит легковой автомобиль «ЗАЗ Шанс».

Огонь потушили в 17:48. В результате пожара в легковом автомобиле огнем поврежден моторный отсек, передние крылья и капот автомобиля имеют следы термического повреждения, сообщили в МЧС.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.