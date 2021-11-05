Курский заповедник имени Алехина проводит конкурс детского рисунка

Цель кампании – привлечение внимание к птицам и проблемам их охраны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Юным курянам предлагают нарисовать птицу года. В 2021 году это представитель семейства соколиных – кобчик, выбранный Союзом охраны птиц России. Цель кампании – привлечение внимание к птицам и проблемам их охраны.

Кобчик - один из самых мелких соколов. Оперение самца почти черного цвета, самка рыжая. Куряне могут увидеть парящего кобчика, проходя по экологической тропе «Стрелецкая степь» Центрально-Черноземного государственного заповедника имени профессора В.В. Алехина. Экскурсии здесь проводят с 1935 года. Ежегодно по экотропам проходят около пяти тысяч человек.

Птица года становится символом природоохранной работы: ей посвящают проводимые специальные исследования, распространяют информационные листовки. В регионе организован конкурс детского рисунка «Кобчик – птица 2021 года».

Конкурсные работы принимают в заповеднике до конца ноября.